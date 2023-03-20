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Giriş Tarihi: 20.3.2023 11:51

Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara’da başladı

Basın mensuplarını ve savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen ‘Savunma Sanayii Medya ZirvesiAnkara Teknopark’ta başladı.

İHA
Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara’da başladı

Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezince (SASAM) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara Teknopark'ta başladı. Programa savunma sanayisi firmalarının kurumsal iletişim ve iş geliştirme birimleri, sektör basını ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

Savunma sanayii sektör basını ve ulusal basın çalışanlarını bir araya getirerek tanışmalarını sağlamayı hedefleyen programda savunma sanayii firmalarının basından beklentisini ve basının da savunma sanayii firmalarından beklentisini dile getirebilecekleri bir ortam oluşturulması hedefleniyor.

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Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara’da başladı
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