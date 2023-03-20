Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara’da başladı

Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezince (SASAM) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Savunma Sanayii Medya Zirvesi Ankara Teknopark'ta başladı. Programa savunma sanayisi firmalarının kurumsal iletişim ve iş geliştirme birimleri, sektör basını ile ulusal basın temsilcileri katıldı.

Savunma sanayii sektör basını ve ulusal basın çalışanlarını bir araya getirerek tanışmalarını sağlamayı hedefleyen programda savunma sanayii firmalarının basından beklentisini ve basının da savunma sanayii firmalarından beklentisini dile getirebilecekleri bir ortam oluşturulması hedefleniyor.