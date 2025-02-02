Savunma sanayisinde 23 ülkeye ataşelik

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkelerin kullanıcıları arasında bir köprü olan "savunma sanayi ataşeliği" siteminin devreye alındığını belirterek ilk atamanın Azerbaycan'a yapıldığını ve 23 ülkeye atama için faaliyetlerin sürdüğünü dile getirdi. Antalya'da düzenlenen Savunma Havacılık Sanayinde Küresel Stratejiler Konferansı vesilesiyle bir grup gazete muhabiriyle bir araya gelen Görgün, savunma sanayisi sektörünün açılım yapılan ülkelerle temas kurularak son kullanıcılara aktarılmasının önemine dikkat çekerek, ilk ateşe görevlendirmesinin Azerbaycan'a yapıldığını aktardı.

KÖPRÜ OLUYORLAR

Görgün, "Pakistan'da bir müşavirimiz var. İlana çıkacağımız ülkeler var. İhracat yaptığımız ve ihracat potansiyeli yüksek ülkeler. Endonezya ve Malezya'da açıldı. Giden arkadaşlarımız büyükelçiliklerin bir parçası olarak çalışıyorlar. Görevleri Türk savunma sanayi şirketlerinin o ülkelerdeki ihtiyaçlarını karşılamak. Şirketlerimiz temaslarında devleti yanında görmek, desteği hissetmek istiyor. Karşıdaki ülke de temas eden şirketin güvenilirliğinden emin olmak istiyor. Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkelerin kullanıcı arasında bir köprü olarak düşünülebilir. Büyük ihracatçı ülkelerde savunma ataşeleri yanında savunma sanayi ataşeleri de var. Biz de artık o gruba dahil olduk" dedi.

6 KAAN MÜJDESİ

Görgün, Milli Muharip Uçak KAAN projesi kapsamında 6 uçak üreteceklerini ve bu uçakların seri üretime giden yolda süreçlerin hızlandıracağını söyledi. Görgün, bu uçakların her birinin ayrı fonksiyonu olacağını belirterek, uçuş planlamalarının yapıldığını söyledi.