Savunma sanayisinde 8 milyar dolar aşıldı

Temmuzda 25 milyar dolarla aylık bazda rekor ihracata imza atılırken, yerlilik oranının yüzde 20'lerden 80'nin üzerine çıktığı savunma sanayisinde de önemli bir eşik aşıldı. Temmuzda savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 128.4 artarak 984.6 milyon dolara çıktı. Sektörün 6 aylık ihracatı yüzde 38.6 artarak 4.6 milyar dolara ulaşırken, temmuz sonu itibarıyla son 1 yıllık ihracat ise yüzde 37.4 artarak tarihte ilk defa 8 milyar doları geçti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, yerlileşme oranı yüksek çözümlerle küresel pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.