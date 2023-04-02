Savunma sanayisinde "ciddi oyun" hamlesi

Savunma sanayisinde de kullanılan "ciddi oyun" teknolojilerine yatırım yapan HAVELSAN, oyun motoru Unreal Engine'i geliştiren Epic Games ile işbirliğine gitti.

Savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında faaliyet gösteren HAVELSAN, ciddi oyun teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Malazgirt Ciddi Oyun Altyapısı Projesi'ni hayata geçiren HAVELSAN, ciddi oyunlar konusunda son dönemde yürüttüğü çalışmaları yeni bir aşamaya taşıdı.

Epic Games, geliştirdiği oyun motoru teknolojisi (Unreal Engine) ile yıllardır dünya video oyun sektörüne yön veren önemli firmalardan biri olarak dikkati çekiyor.

Son dönemde teknoloji alanında yaşanan ilerlemeler ve Unreal Engine oyun motorunun gelişmesi sayesinde video oyunları dışında farklı sektörler için de oyun teknolojilerinin kullanımı gündeme geldi.

Simülasyon, metaverse, mimari, sinema gibi sektörlerin oyun teknolojilerini kullanabilmesi mümkün ancak gelişen bu teknolojiyle birçok farklı disipline de açılan Unreal Engine teknolojisi konusunda dünya genelinde kısıtlı bir uzman sayısı bulunuyor.

Epic Games, bu nedenle dünya çapında uzmanlığını denetlediği ve onayladığı belli sayıda firmayı bir araya getirerek portal oluşturmaya karar verdi.

Servis partneri olarak kabul edilen ve Epic Games'in portalında yayınlanan firmalar hem birbirleriyle iletişimde olacak hem de dünya çapında kendi alanlarında geliştirilen projelere destek verebilme/ortaklık kurabilme şansına sahip olacak.

Bu ortaklık ve Epic Games'in resmi servis partneri portalında yer almasıyla HAVELSAN, yaptığı iş ve taahhüt ettiği bölgeler özelinde simülasyon projeleri konusunda verdiği hizmetleri prestijli bir platformda tanıtma fırsatını da elde etmiş oldu.

KAPI MALAZGİRT İLE AÇILDI

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ciddi oyunlar alanında yürüttükleri çalışmalar kapsamında Malazgirt Projesi'nin birinci fazını tamamladıklarını ve ikinci faza başlayacaklarını söyledi.

Simülatörler ve harp oyunlarında gerçekçi görüntü, dış dünyanın ve oradaki fiziksel etkilerin gerçek gibi sunulmasının önemine işaret eden Nacar, harp sahasını modellemede kullanılacak bir araç haline getirildiğinde ciddi oyunların öneminin daha da arttığını belirtti. Nacar, "Bu ne demek? Derelerden tepelere, köprülerden yollara, ağaçlardan bitkilere, rüzgardan kara, yağmurdan doluya her türlü dış ortamın, bunun platforma etkisinin gerçekmiş gibi modellendiği bir alan." dedi.

Malazgirt Projesi'yle bu alanda en çok gelişen oyun motoru haline gelen Unreal Engine teknolojisini kullanmaya başladıklarını anlatan Nacar, daha sonra Epic Games ile anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Nacar, "Bu anlaşma doğrultusunda HAVELSAN, Epic Games şirketinin bölgede en önemli temsilcilerinden bir haline geldi. Epic Games'in bazı satış sonrası hizmetleri, Unreal oyun geliştirme konusunda yetkili temsilci unvanıyla HAVELSAN'la çalışılması gibi işbirliği konularını geliştirdik. Epic Games'in bölgesel temsilcisi olduk." diye konuştu.

Malazgirt Projesi'ni ikinci aşamayı tamamladıktan sonra açık kaynak olarak kullanıma açacaklarını ve oyun geliştiricilerin hizmetine sunacaklarını bildiren Nacar, şunları kaydetti:

"Açık kaynakta kıymetli değerler üreterek lisanslı hale getirebiliyorsunuz. Mesela ülkemizde kullanılan platformları modellemek. Mesela Atak, Hürkuş, Hürjet, Anka, Bayraktar TB2, Aksungur, Akıncı, MİLGEM, LHD gibi bütün platformları modelleyebiliyorsunuz ve bu modelleri yapay zeka destekli akıllı birimler haline getirebiliyorsunuz. Yani bir oyun motoruyla destekleyerek bunların dış dünya efektleriyle birlikte gerçek ortamda, harp ortamında nasıl bir 3 boyutlu görüntü ürettiğini ve etkileşiminin nasıl olacağını, eğitimdeki faydalarını görebiliyorsunuz. Bu oyun ortamında istediğiniz manevraları ve birtakım harekat senaryolarını oyun gibi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu alanda Türkiye'de birçok oyun firması olduğunu biliyoruz, geniş bir ekosistem var, bu firmaların da artık harcıalem oyunlardan ciddi oyunlara, savaş oyunları gibi alanlara daha fazla yönelerek ülkemizde geliştirilen yerli-milli platformların oyun anlamında da gelişmesini sağlamak istiyoruz."

"SANAL SAVAŞ ORTAMINI HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

HAVELSAN'ın 25 yıldan fazla modelleme ve simülasyon birikimiyle bu alanda çeşitli ürünler geliştirdiğine işaret eden Nacar, gelişen teknolojilerle bir tatbikat ortamının sanal gerçeklikle, atılmış gerçeklikle birleştirebileceği bir dünyaya doğru gidildiğini söyledi.

Bu teknolojik gelişimde ciddi oyun teknolojilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Nacar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2023, geçmişten gelen bilgi birikimimiz üzerine artık görselliği de ekleyerek dijital savaş ortamını gerçekleştirdiğimiz/gerçekleştireceğimiz, bu alanda ürünler çıkaracağımız bir yıl olacak. Sonrasında da daha gelişmiş ürünlerle bu alanda varlığımızı sürdüreceğiz, bir adım da öne geçeceğiz. Açık kaynak olmasının, ekosisteminin olmasının faydası şu: Bizim her türlü senaryoyu veya her türlü platformu modelleme ve sisteme kazandırma şansımız yok. Bu, yüzlerce insan gücü, eforu demek. Dolayısıyla ekosisteme yayılarak bunların daha hızlı şekilde geliştirilmesi ve entegre edilmesi önemli. HAVELSAN bu anlamda yazılım çerçevesini sağlayıcı, yol-yöntem belirleyici ve bunları daha sonra da entegre edici rolünü üstlenecek ve ekosistemle birlikte sanal savaş ortamını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Çünkü dünya oraya, metaverse doğru gidiyor. Metaverse altyapısında da bu teknolojiler var. Harp oyunlarından başlayıp sanal oyunlara ve sanal oyunlardan da sanal ikizlere doğru gittiğimiz, daha sonrasında da gerçek fiziksel platformlarla sanal platformların birlikte çalıştığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Burada olmazsa olmaz teknoloji alanlarından bir tanesi de ciddi oyunlar sahası. Bu alanda varlığımızı daha da pekiştirmek istiyoruz. Dünyanın gittiği yer de burası. Ülkemizin bu alanda daha ileriye gitmesi için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazır olduğunuzu ifade etmek istiyorum."