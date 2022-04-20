Savunma sanayisinde ihracat hedefleri büyüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSI) 2021 yılı Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, SSI'nın kurulduğu günden itibaren savunma sanayisi ekosisteminin en önemli paydaşlarından biri olduğunu söyledi.

"İHRACATI ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ EKSENİNDE DEĞERLENDİRİYORUZ"

Başkanlık olarak sektörde sürdürülebilir bir büyümeyi muhafaza etmek üzere ihracatın artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Demir, ihracatı uluslararası iş birliği ekseninde değerlendirdiklerini ve salt ticaret konusu olarak da görmediklerini vurguladı. Demir, şöyle konuştu:

"Şirketlerimiz ticari anlamda satış, pazarlama yapmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterirken, bizler de bunun altlığını hazırlamak üzere ülkelerle ikili savunma sanayisi iş birliği anlaşmalarını yürütüyoruz, imzalamaya devam ediyoruz. Son örneklerini vermek gerekirse Irak, Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti. İmzaladığımız savunma sanayisi iş birliği anlaşması sayısı 82'ye ulaştı. Müzakereye devam ettiğimiz ülkelerle birlikte dünyanın tamamına yakınıyla bu hukuki zemini test etmeyi hedefliyoruz. Bu hukuki zemin bize gerçekten önemli bir altlık oluşturacaktır."

Türkiye'nin artık emeklemekten yürümeye başlayan hatta koşmaya hazır hale gelen savunma sanayisiyle ihracat pazarında önemli rol oynamaya başlamasını beklediklerini dile getiren Demir, bu konuda el birliğiyle yeni stratejiler ve yaklaşımlar oluşturulması gerektiğini söyledi.

Yurt dışında aynı projede birden fazla Türk şirketinin karşı karşıya geldiği durumlar olabildiğini anlatan Demir, "Belki çözmemiz gereken sorunların başında bu geliyor. O açıdan da SSI ile beraber savunma sanayisi ihracat politikası oluşturmak, bunu uygulamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak, sektörün toptan kazan-kazan prensibiyle çalışacağı bir yapıyı hep beraber oluşturmak ve stratejiyi uzun vadeli olarak ortaya koymak zorundayız." dedi.

"FİRMALAR ENFLASYONİST ORTAM İÇİN TEDBİR ALMALILAR"

Bölgede ve dünyada artan çatışma ortamı, emtia fiyatlarındaki artış, salgın hastalıklar gibi gelişmelerin ihracat ortamını yeniden şekillendireceğine işaret eden Demir, "Son günlerde oluşan savaş ortamının yanında Şanghay'daki karantina durumu dünyada tedarik zincirini olumsuz etkilenmeye devam edecektir ve enflasyonist ortam artarak gidecek. Firmalarımızı bu konuda tedbir almaları, gerekli emtiaların temini konusunda önlem almaları elzemdir. Bugün alınan önlemler yarın hem yurt içinde hem yurt dışında rekabetçi teklifler oluşturma ve ürünler ortaya koymada bize yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.