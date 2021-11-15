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Giriş Tarihi: 15.11.2021 12:41

Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

AA
Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO’da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Yurt içinden ve dışından savunma ve havacılık firmalarını buluşturan SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda atılan imzaların ekonomik karşılığı 123,5 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.

Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.

Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.

Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.

Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.

HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.

HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda firmalar arasında imzalanan sözleşme, anlaşma ve protokoller şöyle:

TARAF 1 TARAF 2 KONU
BAYKAR ROKETSAN MAM-L, MAM-C ve diğer ekipmanların teslimatı sözleşmesi
BAYKAR EPSİLON KOMPOZİT Kompozit imalat siparişi sözleşmesi
BAYKAR IVCHENKO PROGRESS Al-322F Turbofan Motor Alımı Sözleşmesi
BAYKAR IVCHENKO PROGRESS Al-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi
BAYKAR MOTORSICH JSC MS500 Turboprop Motor Teknik Şartname Anlaşması
BAYKAR İŞBİR ELEKTRİK Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
BAYKAR ASELSAN CATS Elektro-optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi
BAYKAR NETA Yüksek frekans hava ve yer data link anten sistemleri çözüm ortaklığı sözleşmesi
BAYKAR DENGE HAVALİMANLARI Mobil YKI ve Mobil YVT Römork Sipariş Anlaşması
ROKETSAN METEKSAN Savunma ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSAN ANOVA Ar-Ge Teknolojileri ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSAN PRF ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSAN MODESİS ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSAN OPSİN ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
ROKETSAN ERMAKSAN ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
HAVELSAN Bilge Adam KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSAN ETİYA KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSAN BİLİN Yazılım KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
HAVELSAN TUBİTAK BİLGEM – ASISGUARD İş Birliği Protokolü
HAVELSAN Asisguard Stratejik İş Birliği Protokolü
ASPİLSAN Asisguard İyi Niyet Anlaşması
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ BAYKAR Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ ASFAT Açık Deniz Karakol Botu Dizel Jeneretör Tedariki Alt Yüklenicilik Sözleşmesi
İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ TUSAŞ AŞ İnsansız hava aracına ait sözleşme
AGE YÜKSEK TEKNOLOJİ MERKATOR Holding İşbirliği Anlaşması
Asisguard LAPİS Havacılık Stratejik İş Birliği Protokolü
KOÇ BİLGİ VE SAVUNMA TEK. AŞ Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Protokol Anlaşması
KOÇAK PETROL ERİN MOTOR İş Birliği Anlaşması
Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) ASELSAN HASAS OPTİK AŞ İş Birliği Anlaşması
SIMULARGE AŞ MELİNA AERO İş Birliği Anlaşması
SIMULARGE AŞ BCD TEKNİK İş Birliği Anlaşması

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Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO'da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı
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