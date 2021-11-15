Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO’da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.
Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak hesaplandı.
Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.
Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.
Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.
Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.
Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.
HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.
HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.
SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda firmalar arasında imzalanan sözleşme, anlaşma ve protokoller şöyle:
|TARAF 1
|TARAF 2
|KONU
|BAYKAR
|ROKETSAN
|MAM-L, MAM-C ve diğer ekipmanların teslimatı sözleşmesi
|BAYKAR
|EPSİLON KOMPOZİT
|Kompozit imalat siparişi sözleşmesi
|BAYKAR
|IVCHENKO PROGRESS
|Al-322F Turbofan Motor Alımı Sözleşmesi
|BAYKAR
|IVCHENKO PROGRESS
|Al-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi
|BAYKAR
|MOTORSICH JSC
|MS500 Turboprop Motor Teknik Şartname Anlaşması
|BAYKAR
|İŞBİR ELEKTRİK
|Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
|BAYKAR
|ASELSAN
|CATS Elektro-optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi
|BAYKAR
|NETA
|Yüksek frekans hava ve yer data link anten sistemleri çözüm ortaklığı sözleşmesi
|BAYKAR
|DENGE HAVALİMANLARI
|Mobil YKI ve Mobil YVT Römork Sipariş Anlaşması
|ROKETSAN
|METEKSAN Savunma
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|ROKETSAN
|ANOVA Ar-Ge Teknolojileri
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|ROKETSAN
|PRF
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|ROKETSAN
|MODESİS
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|ROKETSAN
|OPSİN
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|ROKETSAN
|ERMAKSAN
|ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşması
|HAVELSAN
|Bilge Adam
|KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
|HAVELSAN
|ETİYA
|KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
|HAVELSAN
|BİLİN Yazılım
|KOVAN Yerli ERP Sistemi İyi Niyet Anlaşması
|HAVELSAN
|TUBİTAK BİLGEM – ASISGUARD
|İş Birliği Protokolü
|HAVELSAN
|Asisguard
|Stratejik İş Birliği Protokolü
|ASPİLSAN
|Asisguard
|İyi Niyet Anlaşması
|İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ
|BAYKAR
|Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 S/İHA Jeneratör Sipariş Anlaşması
|İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ
|ASFAT
|Açık Deniz Karakol Botu Dizel Jeneretör Tedariki Alt Yüklenicilik Sözleşmesi
|İŞBİR ELEKTRİK SANAYİ AŞ
|TUSAŞ AŞ
|İnsansız hava aracına ait sözleşme
|AGE YÜKSEK TEKNOLOJİ
|MERKATOR Holding
|İşbirliği Anlaşması
|Asisguard
|LAPİS Havacılık
|Stratejik İş Birliği Protokolü
|KOÇ BİLGİ VE SAVUNMA TEK. AŞ
|Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
|Protokol Anlaşması
|KOÇAK PETROL
|ERİN MOTOR
|İş Birliği Anlaşması
|Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)
|ASELSAN HASAS OPTİK AŞ
|İş Birliği Anlaşması
|SIMULARGE AŞ
|MELİNA AERO
|İş Birliği Anlaşması
|SIMULARGE AŞ
|BCD TEKNİK
|İş Birliği Anlaşması