Savunma ve havacılık fuarı SAHA EXPO’da 123,5 milyon dolarlık anlaşma yapıldı

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un 10-13 Kasım tarihlerinde düzenlediği SAHA EXPO'ya 30 ülkeden 600'ün üzerinde firma katıldı.

Fuarda ürün ve kabiliyetlerin sergilenmesinin yanında 4 gün boyunca çok sayıda iş görüşmesi de gerçekleştirildi. SAHA EXPO kapsamında 31 sözleşme, anlaşma ve protokol imzalandı. Söz konusu imzaların ekonomik karşılığı yaklaşık 123,5 milyon dolar olarak hesaplandı.

Baykar, fuarda insansız savaş uçağı (Muharip İnsansız Uçak Sistemi-MİUS), Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nda kullanılacak ekipmanlarla ilgili birçok anlaşmaya imza attı.

Buna göre, Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 SİHA ihraç eden Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağında, Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için de Motor Sich'in MS500 Turboprop Motoru entegre edilerek alternatif oluşturulacak.

Mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C'ye yönelik teslimat sözleşmeleri yanında Baykar ile ASELSAN arasında CATS elektro-optik sensör sistemine ilişkin sipariş sözleşmesi imzalandı.

Baykar'ın ürettiği hava araçlarına yönelik ayrıca kompozit imalat, jeneratör, hava ve yer data link anten sistemleri, römork gibi alt sistemlere ilişkin anlaşma ve sözleşmelere imza atıldı.

Türk savunma sanayisi bünyesinde son dönemde geliştirilen silah sistemlerinden "ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi İşbirliği Anlaşmaları" kapsamında aralarında Anova Ar-Ge Teknolojileri, Meteksan Savunma, Ermaksan'ın aralarında bulunduğu firmalarla iş birliği anlaşmaları yapıldı.

HAVELSAN ise yazılım çözümleri ve insansız hava/kara araçlarının kullanıldığı muharebe sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çeşitli iş birliklerine gitti. Bu kapsamda TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Yüksek Güçlü Lazer Sistemi'nin HAVELSAN ve Asisguard tarafından geliştirilen insansız kara ve hava araçlarına entegre edilmesi kapsamında yakın zamanda başlatılması planlanan proje ve çalışmalar için zemin oluşturuldu.

HAVELSAN, Kovan yerli kurumsal kaynak planlama (ERP) ürün ailesine yönelik iş modeli için de Bilge Adam Teknoloji, ETİYA ve BİLİN Yazılım ile iyi niyet anlaşması imzaladı.

SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda firmalar arasında imzalanan sözleşme, anlaşma ve protokoller şöyle: