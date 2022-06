Savunmada dışa bağımlılık yüzde 80’den 30’a indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya gereği her alanda teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı. Anayurt güvenliği ve savunma tedarik zinciri sektörlerinde faaliyet gösteren sanayiciler için ihracat köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlenen SEDEC 2022 Fuarı ATO Congresium'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa gönderdiği yazılı mesajda, çağın güvenlik paradigmasının siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, teknoloji ve çevre faktörlerini içerecek şekilde genişlemekte olduğunu belirtti.Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın dünyadaki siyasi krizlerin ve sıcak çatışmaların en yoğun yaşandığı yer olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her alanda kendini sürekli teyakkuz halinde tutması ve gücünü artıracak yöntemleri geliştirmesi gerektiğini kaydetti.Hükümet olarak son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük yatırımların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık oranını attığımız adımlarla yüzde 30'lar seviyesine indirdik. İhracatımızsa 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan noktaya geldi" değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SİHA'ların başarılarıyla birlikte ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilginin de günden güne arttığını görüyoruz. Teknolojik gelişmeler birlikte iş yapma kültürünü gerekli kılıyor" diye konuştu.Savunma savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği sistemlerin sahada başarıyla kullandığını belirten Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de artık sadece iç taleple yetinecek bir sektör olmaktan çıktıklarını söyledi. Demir, sektörün kabuğunu kırıp dünyanın pek çok ülkesine özgün ürünleri başarıyla teslim ettiğini vurguladı. Demir, yaklaşık 20 yıl önce 62 savunma projesi yürütülürken, bugün bu sayının 750'yi geçtiğini söyledi. Projelerin yaklaşık yarısının son 5 yılda başladığını aktaran Demir, "5.5 milyar dolar bütçeli projeler yürütülürken şu an 60 milyar dolarlık proje hacmine ulaşıldı" dedi.