Savunmada milyar dolara koşuyor

Öz kaynaklarını 42 milyar TL'ye çıkaran Pasifik Holding, satın aldığı Proline firmasının cirosunu bir yılda beşe katlamayı planlıyor. Pasifik Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, "1.19 milyar TL ciroya sahip olan Proline firmamızı bir yıl içinde 5 milyar lira ciroya sahip bir şirket yapmayı hedefliyoruz" dedi. Erdoğan, "Savunma sanayi teknolojilerinde ihracatın ciromuzdaki payını yüzde 50 seviyesine çıkararak, Türkiye'nin bu alandaki küresel etkisini artırmayı hedefliyoruz. Bilişim teknolojileri alanında ise, Proline'ın da grubumuza katılımıyla, akıllı şehir yönetimi, kimlik yönetimi, güvenli nitelikli belge üretimi ve biyometri teknolojileri çözümlerimizle sektördeki dijital dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Pasifik Teknoloji olarak genişleyen ürün ve hizmet yelpazemiz ve kabiliyetlerimizle 2025 yılını 5 milyar TL ciro ile kapatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ŞİRKET ALIMI MASADA

Savunma sanayisindeki Türkiye'nin ilk insansız helikopterini üreten Titra Teknoloji ise 2024 sonu itibarıyla 483 milyon dolar değerlemeye ulaşmıştı. Erdoğan, bu yıl içinde firmanın milyar dolar barajını aşacağına inandıklarını belirtti. Titra'nın Roketsan METE füzeleri ile donatılmış insansız helikopteri bu yıl envantere girecek. Yeni bir üretim tesisi yatırımı yaptıklarını belirten Fatih Erdoğan, yurtdışından şirket alımı ve iş birlikleri için de görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

KÜRESELDE GÜÇ HEDEFİ

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman Dönmez ise Alpin'in yanı sıra Türkiye'nin ilk silahlı insansız helikopteri Dumrul, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olmaya aday DELİ2 kamikaze İHA ve Yerli FPV kamikaze dron Merküt gibi yerli sistemlerle sahada güç dengelerini değiştirdiklerini söyledi. Pasifik Teknoloji'nin kısa süre önce insansız helikopter Alpin için Savunma Sanayi Başkanlığı ile önemli bir sözleşmeye imza attığını hatırlatan Dönmez, "Titra Teknoloji bünyesinde geliştirilen ALPİN-2, DELİ-2, DELİmini, DUMRUL ve MERKÜT gibi yeni ürünlerimizle savunma sanayine yenilikçi çözümler sunarken, bölgesel ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmek için çalışmalarımıza hız verdik" diye konuştu. 2024 sonu itibarıyla firmanın 483 milyon dolar değerlemeye ulaştığını hatırlatan M. Selman Dönmez, bu değer üzerinden yatırım girişi olduğunu ifade ederek, "Yurt içinden ve yurt dışından fon yatırımlarının devam edeceğini öngörüyoruz. Küresel ölçekteki havacılık şirketleri ile stratejik iş birliği, ortaklık ve şirket satın alma fırsatlarını değerlendirmeye başladık" dedi.