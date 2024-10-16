Savunmaya destek vatandaşa anlatılacak

AK Parti'de yeni istişare toplantıları başladı. İlk toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevcut ekonomi politikasını değerlendirerek soruları cevapladı. Parti teşkilatı Şimşek'e sahada en çok karşılaştıkları sorunları iletti. "Vergi adaleti" konusunda vatandaşın kaygıları olduğu, sahadan en çok bu yönde şikâyetler geldiği Bakan Şimşek'e iletildi, vergilendirmede "gerçekçi ve adaletli bir sistem" istendiği vurgulandı. Vatandaşın ekonomide rakamların iyileşmesi ve enflasyonun düşmesine rağmen, fiyat artışlarının durdurulamaması, marketlerde ise hiçbir üründe fiyat düşüşü görülememesinden dert yandıkları aktarıldı. Kredi kartı limiti 100 bin lira üstü olanlardan savunma sanayisine 750 lira pay alınması teklifi de toplantıda gündeme geldi. Parti teşkilatı, "Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik neden erteledik? Olmayan bir paradan pay alınabilir mi? 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınması yerine 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli pay alınsın" gibi soru ve öneriler sundu. Bakan Mehmet Şimşek bu payın alınmasını teklif etmediklerini belirtti. Öte yandan savunma sanayisi için destek paketinin ne kadar elzem olduğunun önümüzdeki 2 aylık süreçte vatandaşa anlatılma kararı alındığı da kaydedildi.