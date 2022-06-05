Savunmaya özel girişim programı

Saha İstanbul; savunma sanayiinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için bir girişimci destek programı başlattı. 'SAHA Girişim' ile yıllık 3.2 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatının artırılması hedefleniyor. Bünyesinde 770 firma ve 22 üniversiteyi barındıranTürkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi olan Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA İstanbul) savunma sanayisinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için bir girişimci destek programı başlattı. İlk dönem çağrısına çıkan 'SAHA Girişim Programı'yla yüksek teknoloji projesi olan girişimci firmalara hukuki ve teknik danışmanlıktan, eğitim ve mentörlüğe kadar pekçok konuda destek sağlanacak. Türk savunma, havacılık ve uzay sektöründe yerlilik oranının arttırılması, Türkiye'nin henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması ve uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması amacıyla düzenlenen programla; savunma sanayiindeki girişimciler yatırımcı görüşmelerine hazırlanacak. Program kapsamında girişimci firmanın globalde rakiplerini tanıması, rekabeti anlaması, geliştirdiği ürünün globaldeki yerini alması, globalde müşteri bulması için organizasyonlara katılımları hedefleniyor.