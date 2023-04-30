Sayaçlar mayıs ayında okunmayacak

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Yakıt Yükleme Töreni'nde bir grup gazeteciyle bir araya gelen Bakan Dönmez, Türkiye'nin enerji çeşitliliğinin arttığını ve yerli kaynakların payının da giderek yükseldiğini söyledi. Bakan Dönmez, bunun en güzel örneğinin Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gaz olduğunu dile getirdi.Karadeniz'den rekor sürede karaya çıkartılan gazın 20 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karada yakıldığını anımsatan Dönmez, "Orada hatırlarsınız Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olmuştu. Bunların ilki bir ay tüm konutlarda doğal gazın ücretsiz olmasıydı. İkincisi ise bir yıl boyunca yemek pişirmede ve sıcak suda kullanılan doğal gazın ücretsiz olmasıydı" diyerek hatırlatmada bulundu. Sürecin detayları hakkında da bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti: "Bayramdan hemen sonra harekete geçtik. Doğal gaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor.Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun.' Ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirim uygulamaya girecek."Yerli gazın karada yakma işleminin ardından çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, "Yaklaşık 2-3 haftalık bir işimiz kalmıştı. O da mayısın ilk yarısına denk geliyor. Önümüzdeki günlerde yerli gazımızı sisteme vermiş olacağız. Zaten BOTAŞ o bölgede doğal gaz ölçüm istasyonunu çok önceden tamamlamıştı. Sakarya Gaz Sahası Kara İşleme Tesisi'nde işlem bittikten sonra direkt olarak ulusal sisteme vermek için BOTAŞ hazırda bekliyor" diye konuştu.Dönmez, özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğal gaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret ederek, "Onunla alakalı olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Onların okuma-faturalandırma sistemi diğer klasik sayaçlı sistemlere göre biraz farklı. Ama endişe etmesinler, kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" ifadelerini kullandı.