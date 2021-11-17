Sberbank, Akkuyu NGS’nin inşası için 800 milyon dolar kredi verecek

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anatoly Popov, Sberbank'ın 2009'un Ağustos ayı başlarında Akkuyu Nükleer A.Ş için 7 yıl vadeli 400 milyon dolar tutarında kredi sağladığını hatırlatarak, "Sberbank, 2019'da Rosatom'un Türkiye'de modern bir nükleer güç santrali inşa edilmesi amacını taşıyan büyük ölçekli projesinin ilk kredi sağlayıcısı oldu. Bu proje, banka için stratejik önem teşkil ettiğinden finansmanı sürdürmekten memnuniyet duyuyoruz. Sberbank, bu yıl açtığı 800 milyon ABD doları tutarındaki yeni krediler ile Rosatom'un bu en büyük uluslararası projesinin kredi sağlayıcıları arasında lider konumunu korumaktadır" dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilir Kalkınma ve Hissedar İlişkileri Genel Müdürü Anton Dedusenko da yaptığı açıklamada, Sberbank ile ortaklıklarını şöyle değerlendirdi:

"Bu yıl Akkuyu NGS'nin inşaat hızı yeni bir seviyeye ulaştı. Bugün, dört güç ünitesinin tümünde çeşitli aşamalarda çalışmalar yürütülüyor. Ekim ayında dördüncü güç ünitesinin inşası için lisans verilmesiyle lisans sürecini tamamladık ve inşaat çalışmalarında zirveye yaklaşıyoruz. Rus bankaları sürdürülebilir, düşük karbonlu elektrik üretim projelerini desteklemekte ve kredi ihtiyaçlarımıza büyük bir hevesle yanıt vermektedir. Sberbank'ın uzun vadeli ve güvenilir ortağımız olmasından memnuniyet duyuyoruz."

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4 güç ünitesi de devreye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması hedefleniyor.

