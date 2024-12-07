Scope, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Scope Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notları "B"den "BB-"ye, yerel para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notları "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.

Scope, kredi notu görünümünü artırım sonrası "pozitif"ten "durağan"a revize etti.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notlarının yükseltilmesinin gerekçeleri "Etkili para politikası duruşu, daraltıcı mali politika beklentileri ve sürdürülebilir bir dezenflasyon sürecini destekleyen ılımlı bir ekonomik yavaşlama." olarak sıralandı.

Scope, "Geliştirilmiş makroekonomik politika yapımının kaydı, mevcut politika duruşunu sürdürme taahhüdü ve para, mali ve gelir politikaları arasındaki koordinasyonun iyileştirilmesi, enflasyonun azalmaya devam etme olasılığını artırıyor. Özel tüketimdeki yavaşlama ve yatırım ve net ihracata doğru yeniden dengeleme, daha güçlü makroekonomik istikrar beklentilerini artırıyor. " denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Daha sağlam ekonomik ve finansal yönetim, uluslararası rezervlerin yenilenmesini sağlıyor, ödemeler dengesi üzerindeki baskıyı hafifletiyor ve finansal istikrar risklerini azaltıyor. Orta düzeydeki ekonomik yavaşlama, cari hesap açığının ve dış brüt finansman ihtiyaçlarının öngörülen daralmasını, dış borçtaki istikrarlı düşüşün yanında destekliyor. Sürdürülebilir enflasyon düşüşü ve gelişmiş makroekonomik politika yapımı, yabancı sermaye girişlerini ve lira cinsinden varlıkları destekleyerek bankaların bilançoları üzerindeki baskıyı hafifletiyor."

Scope, Ocak 2024'teki %49'luk artışın ardından asgari ücrette daha fazla ayarlama yapılmasının muhtemel olduğunu, ancak yetkililerin ılımlı gelir politikalarına kararlı olduklarının görüldüğüne işaret etti.

Scope merkezi hükümet açığının 2024'te GSYH'nın %5,1'inden 2025'te %3,5'e düşeceğini öngördü. 2026'dan itibaren, birincil dengenin, genel hükümet borç/GSYH oranının 2029'a kadar yaklaşık %25 seviyesinde sabitlenmesini desteklemelidiği; bunun da derecelendirme akranlarına göre düşük olduğunu belirtti.

Kurum, Türkiye'nin büyümesinin 2024 ve 2025'de %3,0 olacağını öngörüyor. Cari hesap açığının, kısıtlayıcı politika karışımının tüketim ve yatırıma baskı yapması ve daha düşük enflasyonun iç tasarrufları desteklemesiyle 2023'teki GSYH'nin %4,0'ından 2024 ve 2025'te ortalama %2,0'nin altına düşmesini bekliyor.

Alman dereelendirme kuruluşu, geliştirilmiş politika yapımı, enflasyonla mücadele süreci ve Türkiye'nin FAFT gri listesinden çıkarılmasının, daha olumlu yatırımcı güvenini ve yabancı sermaye girişlerini desteklediğini belirtti.

Scope, kredi notu ile ilgili aşağı ve yukarı yönlü senaryolar da hazırladı.

Yukarı yönlü senaryo:

1- Merkez bankasının güvenilirliğinin, bağımsızlığının ve etkinliğinin artmasına bağlı olarak güçlenen enflasyon görünümü.

2- Daha güçlü mali görünüm, birincil fazlaya ulaşma ve bunu sürdürme kapasitesine olan güveni artırıyor.



3- Daha düşük dış brüt finansman ihtiyacı ve daha yüksek yabancı sermaye girişlerine bağlı olarak daha yüksek uluslararası rezervler.

Aşağı yönlü senaryo:

1- Enflasyonda düşüşe yol açabilecek keskin bir ekonomik yavaşlama veya dışsal bir şok.

2- Azalan uluslararası rezervler, zayıflayan dış dayanıklılık ve artan finansal istikrar riskleri.

3- İçeride yoğun siyasal baskı, güvenlik şartlarında ve uluslararası ilişkilerde ciddi bozulma.