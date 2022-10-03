Sebze-meyve fiyatları yarı yarıya düşecek! İşte o model: Start verildi sırada 39 il var





Seracılıkta ısıtma giderleri, toplam üretim maliyetinin yüzde 60-70'ini oluşturuyor. Yeni yapılan seralar jeotermal kaynakla ısıtıldığı için enerji maliyeti yüzde 40-50 oranında azalacak. Şehirlerin ihtiyacı yerelden karşılanacağı için ulaşım maliyetleri ve nakliye kayıpları da düşecek. Aracı maliyetleri aşağı çekilecek. Bu da hem üretim hem ulaşım maliyetlerini aşağı çekecek. Böylece vatandaş hem taze hem de ucuza sebze-meyveye kavuşacak.