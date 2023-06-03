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Giriş Tarihi: 4.6.2023

Seçim bitti Ruslar konuta koştu

Seçim bitti Ruslar konuta koştu
Türkiye'de seçimlerin ardından yatırımlar da hızlandı. Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye'den mülk satın almak için pazara geri döndü. Haberde cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle belirsizliğin ortadan kalkması, Rusların ülkedeki emlak talebinin son bir haftada yüzde 20-50 oranında artırdığı vurulandı. Yüksek bütçeli alıcılar, 400 bin dolarlık emlak yatırımı karşılığında pasaport programına ilgi gösteriyor. Türkiye, Ruslar için gayrimenkul satın alımında en popüler yabancı destinasyonlardan biriyken, bu baharda, seçim arifesinde talep azaldı.
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Seçim bitti Ruslar konuta koştu
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