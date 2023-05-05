Seçim dinlemediler yatırıma geldiler

Türkiye esnek üretim kabiliyeti ve iddialı ihracat hedefleriyle yabancı yatırımların radarında… Dünyada 44 milyar euro ciro yapan Alman ZF, Sakarya'da fren körüğü üretecek. İspanya merkezli global seyahat teknoloji şirketi Amadeus, İstanbul'daki Ar-Ge ofisini genişletme kararı aldı. Dünya devi Barcelo Group turizm yatırımlarına devam etmeyi, otel sayısını 20'ye çıkarmayı planlıyor.Alman ZF Group, ZF CVS Türkiye aracılığıyla ticari araç fren körükleri için ek tesis yapıyor. 600 kişiye istihdam sağlayacak olan şirket, toplam 300 milyon euroluk ihracat hacmine ulaşacak. ZF Ticari Araç Fren Sistemleri Global Başkanı ve ZF CVS Türkiye Genel Müdürü Kazım Eryılmaz, "Sakarya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan fabrikada fren körükleri ve krank milleri üretiliyor. Temel atma töreni gerçekleşen yeni tesiste de araç şasi teknolojisi ürünlerine yatırım yapılacak" dedi. ZF Ticari Araç Operasyonlar ve Malzeme Yönetimi Tepe Yöneticisi Nicolas Bardot ise Türkiye'nin, ZF için önemli bir merkez olduğunu dile getirerek, "Sakarya, fren körüğü üretiminin Avrupa'daki merkezi olacak" diye konuştu.İspanya'nın önde gelen turizm gruplarından biri olan, 25 ülkede 280'den fazla oteliyle hizmet veren Barcelo Hotel Group da Türkiye'de önümüzdeki beş yıl içinde otel sayısını 20'ye çıkarmayı planladıklarını, yıl sonunda ise Kapadokya'da 5 yıldızlı, 200 odalı bir otel açacaklarını açıkladı. Şirketin başkanı Simon Pedro Barcelo, "Bugüne kadar 70 milyon eurodan fazla yatırım yaptığımız Türkiye'ye çok inanıyor ve potansiyeline güveniyoruz. Şu anda İstanbul'da 2, Ankara'da 1 otelimiz var. Hedefimiz İstanbul ve Ankara'daki mevcudiyetimizi artırmak, İzmir, Bursa ve Konya gibi önemli şehirlerin yanında en çok ilgi gören Bodrum, Antalya ve Alanya gibi tatil destinasyonlarında ise yeni oteller açmak" dedi.İspanya merkezli global seyahat teknoloji şirketi Amadeus, İstanbul'daki Ar-Ge ofisini genişletme kararı aldı. Böylece 300 olan çalışan sayısını da iki katına çıkarmayı hedefliyor. Amadeus Mühendislik, Oluşturma Platformu ve Paylaşılan Hizmetler Kıdemli Başkan Yardımcısı Nikolaus Samberger, "Önümüzdeki birkaç yılda İstanbul'u üçüncü büyük Ar-Ge merkezimiz haline getirmeyi planlıyoruz" dedi. Öte yandan İskandinav ev mobilyası perakendecisi JYSK da Türkiye pazarına girme kararı aldı. Türkiye'de ilk iki mağazasını açan şirketin CEO'su Jan Bogh "Türkiye pazarında büyük bir potansiyel gördük" açıklaması yaptı.