Seçim ve Otomobil Piyasası

Ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik gelişmeler, kur fiyatları, küresel kriz ve enflasyon oranı gibi gelişmelerin en çok etkilediği sektörlerden birisi olan otomobil sektörü yeni bir eşiği geçmek üzere. Bildiğiniz üzere seçim sürecinde yatırım araçlarına genellikle biraz daha temkinli yaklaşılır. Yeni seçilecek hükumetin ve Cumhurbaşkanı'nın uygulayacağı politikalar, yatırımlar vb. istikrar ortamını oluşturacak diğer gelişmeler yakından takip edilir. Şu günlerde tam da bu süreçten geçmekteyiz. Seçimin sonuçlanması ve ardından yaşanacak gelişmeler büyük bir merak konusu.