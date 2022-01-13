SED 1.259 TL’den 1.611 liraya yükseldi

HÜKÜMETİN çocukların desteklenmesi amacıyla düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)ödemeli dünden itibaren hesaplara yatmaya başladı. Ödemeler 15 Ocak'a kadar tamamlanacak. SED hizmetinden 142 bin çocuk yararlanıyor. Bu yıl yapılan SED ödemelerinin miktarının arttığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1.259 liradan 1.611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 666 bin TL yatıracağız" dedi. Aile odaklı bir sosyal hizmet modeli olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailesinden uzakta büyümesini önlenmeyi amaçladıklarını aktaran Yanık, "SED hizmetimiz ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin aile bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz" diye konuştu. ANKARA