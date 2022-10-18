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Giriş Tarihi: 19.10.2022

SED ödemeleri hesaplara yatırıldı

SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi olarak ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira yatırıldığını bildirdi. Çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla bakanlık olarak SED hizmeti sunduklarını hatırlatan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine aylık destek verildiğini bildirdi. SED'in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini aktaran Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile bütünlüğünün sağlandığını kaydetti. Bakan Yanık, SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığını bildirdi.
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SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
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