SEDDK: Vatandaşlık için BES’e giren devlet katkısı alamayacak

TÜRK vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin dolar karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcılar %30'luk devlet katkısından yararlanamayacak. SEDDK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ile ilgili açıklama yaptı. SEDDK açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Devlet katkısı uygulamasına dayanak teşkil eden 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nun ek 1 inci maddesi uyarınca bir katılımcının BES'e yatırdığı katkı payından devlet katkısı alabilmesi için sağlaması gereken koşullar kapsamında, katılımcının Türk vatandaşı olması veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28 inci maddesi kapsamında yer alması gerekmektedir. Bu çerçevede, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak üzere BES'e en az 500 bin Amerikan doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payı yatıran yabancı katılımcıların bu işlem esnasında Türk vatandaşlığı kazanmamış olmasından dolayı devlet katkısı alabilmesi mümkün bulunmamaktadır."