Seger “Tasarım Merkezi” oldu

Korna üretimi ve satışında dünyada ilk 10'da, Türkiye'de ise ilk sırada yer alan Seger, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın detaylı incelemesi sonucu, geçmiş çalışmaları ve gelecek vizyonu ile belirlenen kriterlere uygun bulunarak "Tasarım Merkezi" oldu. Seger Tasarım Merkezi Müdürü Tolga Kumral, "Vizyonumuzu E-mobilite sektöründe teknolojik ürün geliştiren ve üreten bir firma olarak belirlemiş olduğumuz için 'Tasarım Merkezi' olarak Ar-Ge kaynaklarımızı artırmayı hedefledik. Tasarım Merkezi olmanın sağladığı kaynakları Ar-Ge alanına yönelik insan kaynağı ve alt yapıya yönelterek çok daha hızlı bir şekilde stratejik hedeflerimize ulaşabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.