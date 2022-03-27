Şeherli’ye büyük ödül

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödülünün 'İş Dünyası' kategorisindeki sahibi, Kalyon Holding
Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon PV İcra Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli
oldu. Şeherli'ye ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri verdi. Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'na liderlik eden Kübra Kalyoncu Şeherli, enerjide bağımsız bir Türkiye için ülkenin güneş enerjisi ihtiyacını karşılamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlıyor. Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin hayata geçirilmesi sürecinde fabrikanın yönetimini üstlenen Şeherli, Türkiye'nin en hızlı elektrikli araç şarj istasyonunu hayata geçirdi.