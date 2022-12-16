Şehirler daha akıllı ve güvenli

DÜNYA nüfusunun yüzde 55'i, Türkiye nüfusunun yüzde 73'ü şu anda şehirlerde yaşıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun 9,7 milyar dünyada şehirleşme oranının yüzde 70, Türkiye nüfusunun 95 milyon ve ülkemizde şehirleşme oranının yüzde 84 olması bekleniyor. Her geçen gün artan nüfus oranı ile birlikte ulaşım, enerji, doğal kaynakların tüketilmesi, güvenlik ve sağlık gibi birçok alanda Yeni Nesil Şehircilik anlayışının oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda teknolojik yatırımların planlanması ihtiyacı doğuyor.Türk Telekom bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insanlar için yaşam kalitesi daha yüksek, sürdürülebilir ve daha güvenli şehirler inşa ediyor. Yerli ve milli çözümleri sunan Türk Telekom, IoT (nesnelerin interneti) platformunda anlamlandırdığı verilerle kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir kent yaşamına destek oluyor. Hayata geçirdiği akıllı çözümlerle belediyelerin elektrikte ve sulamada ciddi oranda kaynak tasarrufu yapmasına yardımca olan şirket, 5G ve yapay zeka konusunda da çalışmalarına devam ediyor.Akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan kentlerde trafikte zaman kaybı, kaza sayısı ve yol çalışmalarından kaynaklanan gecikmeler büyük oranda azalıyor. Türk Telekom'un yeni nesil şehircilik çalışmaları kapsamında Yeni Nesil Kavşak ve Elektronik Denetleme Sistemi ile de birçok şehrin trafiğinde olumlu sonuçlar alındı. Yeni nesil şehirlerde öncelikli ihtiyaç olan Wi-Fi hizmeti ise açık alanlarda kullanıcılara ücretsiz sunuldu.