Şehit yakını ve gaziye TCDD’de bilet kolaylığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nün Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için sağladığı ücretsiz seyahat kartları için Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yeni bir işbirliği protokolü imzaladı. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için Bakanlık tarafından sağlanan ücretsiz seyahat kartı için yeni bir protokol imzalandı. Ücretsiz seyahat kartına sahip şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının bilgilerinin anlık sorgulanarak yurt içi biletleme işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi amacıyla imzalanan protokol sayesinde şehit yakınları ve gazilerin bilgileri, anlık olarak sistemde doğrulanacak. Daha önce biletleme işlemleri için TCDD Taşımacılık A.Ş.'ye giderek kayıt yaptırma zorunluluğu olan hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek olmadan elektronik ortamda istedikleri zaman kolaylıkla biletlerini alabilecekler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Vatandaşlarımızın daha kolay ve rahat seyahat etmelerini sağladık" dedi.