Şehit yakınları ve gazilere 12 milyon 316 bin TL’lik destek!

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından bu ay 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 11 milyon 932 bin TL, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine de toplam 384 bin TL ödeme yapıldı.



Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019'da kurulan ve mütevelli heyeti başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yürüttüğü Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine kişi başına aylık 4 bin TL ödeme yapıyor. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi destek sağlanıyor. Bu çerçevede toplam 3 bin 79 kişiye maddi destekte bulunuluyor.



Vakıf, kurulduğu günden bu yana tüm hak sahiplerine toplam 219 milyon 206 bin 20,50 TL destekte bulundu.