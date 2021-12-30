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Giriş Tarihi: 31.12.2021

Şeker ihracatına kota geldi

Şeker ihracatına kota geldi
İHRACI kayda bağlı ürünler listesine şeker dahil edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle ihracı kayda bağlı mallar listesine şeker eklendi. Hammadde ve kur krizinin etkisiyle market raflarında geçici süre şeker bulunamamış, önce şeker sonra yağ başta olmak üzere pek çok ürünün satışına kota gelmişti. Marketler fabrikalardan yeterli miktarda şeker alamadıkları için raflarda geçici bir süre şeker bulunamadığını söylemişti.
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Şeker ihracatına kota geldi
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