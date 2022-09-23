Şeker pancarı alım fiyatı yüzde 245 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 2021 yılında 420 TL olan şeker pancarı alım fiyatının bu yıl yüzde 245 artırıldığını söyledi. Bakan Kirişçi, "Bu yılki şeker pancarı alım fiyatını ton başına 1.400 lira olarak açıklıyoruz. Ayrıca, pancar üretim kotasını tamamlayan üreticilerimize ton başına 50 lira kota tamamlama primi de ilave olarak verilecektir. Böylece şeker pancarı alım fiyatı ton başına 1.450 TL olarak belirlenmiştir" dedi. Kars Şeker Pancarı Alım Kampanyası Töreni'ne katılan Bakan Kirişci, şekerin stratejik ürünler arasında yer alması sebebiyle şeker pancarı tarımının, ülke açısından daha da önem kazandığını kaydetti. Türkiye'nin, şeker pancarından yapılan şeker üretiminde 2.5 milyon ton yıllık üretimi ile dünyada beşinci sırada yer aldığını ifade eden Kirişci, "Şeker üretiminde arz güvenliğimizi sağlayan bir seviyede duruyoruz. Sertifikalı kademede şeker pancarı tohumu üretim miktarı 2021 yılında 2 bin 122 tona ulaştı. Üretilen bu miktar ülke ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor. Tohumda yeterlilik oranımız yüzde 183" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Bakanı Kirişci, 255 bin üreticiye yönelik, 1 milyon 312 bin ton çiğ süt için 1 milyar 127 milyon lira destekleme tutarının ödenmeye başladığını belirterek, "Süt üreticilerimize 15 Mayıs'tan 30 Eylül'e kadar litre başına 20 kuruş ödenmesi planlanan çiğ süt destek primini 2.5 kat artırarak 50 kuruş olarak ödeyeceğiz" dedi.