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Giriş Tarihi: 19.8.2023

Şekerbank’a ABD’den deprem bölgesine özel 100 milyon $ kredi

Şekerbank’a ABD’den deprem bölgesine özel 100 milyon $ kredi
Şekerbank ile ABD hükümetinin finansal kuruluşu olan US International Development Finance Corporation (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu-DFC), şubat ayında gerçekleşen büyük deprem felaketinden etkilenen bölgenin kalkınmasına yönelik 100 milyon dolar tutarında kredi anlaşması imzaladı. Şekerbank'ın kaynaklarından ekleyeceği 33 milyon dolarıyla toplam proje tutarı 133 milyon dolara ulaşacak. 7 yıl vadeli kredi, depremden etkilenen bölgenin kalkınması öncelikli olmak üzere kadın işletmelerin ve KOBİ'lerin finansmanı için kullanılacak. DFC kredisi ile Şekerbank, 7 yılda yüzde 80'i mikro ve küçük işletmeler olmak üzere 350 bine yakın KOBİ'yi ve deprem bölgesinde yaklaşık 1.5 milyon mevcut ve yeni istihdamı desteklemeyi hedefliyor. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, söz konusu kredinin Türkiye'de depremden etkilenen toplulukları desteklemek için atılmış büyük bir adım olduğunu belirtti. Şekerbank Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Basri Göktan da, "7 yıl boyunca 350 bine yakın KOBİ'ye finansman sağlamayı öngörüyoruz" diye konuştu.
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Şekerbank’a ABD’den deprem bölgesine özel 100 milyon $ kredi
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