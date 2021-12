Sektör 2021’de hızlı ve çevik hareket yetkinliği kazandı

Türk bankacılık sektörünün, pandemi döneminde ilgili kurumlarla koordinasyonlu bir şekilde çalışarak hanehalkından reel sektöre kadar birçok alanda yaşanan dalgalanmaları sınırlı tutmaya çalıştığına dikkat çeken Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu dönemde sektör, sağlam bilanço yapısı ve etkin risk yönetimi ile ekonominin önemli destekçilerinden biri oldu. Sektörümüz, finansal desteğin yanı sıra teknolojik yenilikleri ile de pandemi sürecinde önemli bir dönüşüm yaşadı. Müşteri alışkanlıklarının değişmesiyle yeni iş modelleri oluşturuldu" dedi.Üstünsalih, Vakıfbank olarak uzun süredir teknolojiye yatırım yapan bir banka olmalarının avantajıyla, dijital dönüşümü doğru stratejilerle destekledikleri ve geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle sektörde öncü olduklarını kaydederek, "Her koşula hızlı bir şekilde uyum gösterebildiğimizi net bir şekilde gördük. Bu dönemde hem banka hem de sektör olarak her alanda hızlı ve çevik hareket etme anlamında bir yetkinlik kazandık" diye konuştu.Ana stratejilerini, "Her zaman milli ekonomimize değer katan bir bakış açısıyla faaliyetlerimizi planlamak" şeklinde özetleyen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda 2021 yılında da reel sektör başta olmak üzere tüm segmentlerden gelen talepleri karşılama konusunda en üst düzeyde gayret gösterdik. Özellikle üretimi, ihracatı, istihdamı destekleyen kredi politikamıza devam ettik. Dolayısıyla ticari kredilerde bireysel kredilere göre daha güçlü bir büyüme sağladık. Oransal olarak ise kredi tarafında sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Bankamız eylül sonu itibarıyla milli ekonomiye nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla toplamda 614 milyar TL kaynak sağladı. Ticari kredilerini ise bir önceki yıla göre sektörün üzerinde yüzde 15 oranında artırarak reel sektöre olan nakdi desteğini 362 milyar TL'ye çıkardı."Devam eden normalleşme adımları ile yatırım iştahının artacağını ve yatırımların hız kazanacağını ifade eden Üstünsalih, "Biz de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak her türlü yatırıma destek olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ülkemiz ihracat konusunda son dönemde önemli yol kat etti. Önümüzdeki dönemde bu hacmin daha da artacağına inanıyorum. Bu nedenle biz de ihracat gerçekleştiren sektörlerdeki müşterilerimize destek olabilmek için inovatif ve dijital ürünler üretmeye devam edeceğiz. Dış ticaretin finansmanına öncelik vereceğiz. Böylece hem ülkemizin dış ticaret hacminin büyümesine katkıda bulunacağız hem de üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyerek bu alanlarda müşterilerimize finansman desteği sağlayacağız" açıklamasında bulundu.Sürdürülebilir teknolojilerin de ön plana çıkan konular arasında yer aldığına işaret eden Üstünsalih, "Birçok sektör, özellikle döngüsel ekonomiye geçişi konuştuğumuz bugünlerde sürdürülebilir teknolojiler kullanarak hem gelişip geliştiriyor hem de yaptığı işlerle çevreye olan zararını minimuma indirmeye çalışıyor. Biz de Vakıfbank olarak, döngüsel ekonomiye geçiş yapan firmaları desteklemeyi ve bu alandaki bilgi ve birikimlerimiz ile onların yanında olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.