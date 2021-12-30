Giriş Tarihi: 30.12.2021

Sektör 2021’de hızlı ve çevik hareket yetkinliği kazandı

Bankaların teknolojik yenilikleri ile de önemli bir dönüşüm yaşadığını belirten Üstünsalih, “Sektör hızlı ve çevik hareket etme anlamında yetkinlik kazandı” dedi