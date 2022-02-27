Sektör siber alanda kendine güveniyor

Sektörün en çok endişe duyduğu risklerin sıralandığı Banana Skins
raporu, 2022 yılında sigortacıların risk algıları hakkında değerli ipuçları barındırıyor. Rapora göre sigortacıları günümüzde en çok endişelendiren konular siber saldırıların dahil olduğu "suç" bağlantılı riskler ve iklim değişikliği
. Sektör tarafından merakla beklenen raporda öne çıkan bir nokta da COVID etrafında iyimser bir tablo çizilmesi. Risk uzmanlarının görüşlerine göre belirli bir düzene giren pandemi bağlantılı riskler sıralamanın ancak son kısımlarında yer alıyor. Araştırmada sigortacıların endişe ettiği 10 risk sırasıyla; suç, düzenleme, teknoloji, iklim değişikliği, değişim yönetimi, yatırım performansı ve makro-ekonomi başlıklarıyla yer alıyor.
"SUÇ" KATEGORİSİ LİSTENİN BAŞINDA
Küresel araştırmada siber riskler vurgusuyla "suç", bu yıl listenin başında yer alıyor. Suç riskinin her yıl azar azar yükseldiğine tanık olsak da bu yıl en tepede yer alarak durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Suç riskinin bu derece yukarıda yer almasının başlıca nedeni ise sigortalıların siber saldırılara olan direnci hakkındaki çekinceler ve saldırıların poliçe underwriting süreçleri üzerinde oluşturduğu baskılar. Düzenleme riskleri ise bu yıl tüm riskler arasında ikinci sırayı alıyor. Genel kanı, günümüzde düzenlemelerin çok sıklaştığı ve iş süreçlerini zorlaştırdığı yönünde. Düzenlemeler konusundaki kanı coğrafi olarak farklılık gösterse de, tüm bölgelerde etkisini hissettiriyor. Ülkemizde ise siber suçların boyutu küreseldekiyle farklılık gösteriyor. Uzmanların değerlendirmesine göre siber sigorta
branşında teknik zarar riski küresel trendin aksine son derece düşük. Ülkemizdeki kurumların risk algısı listedeki risklerle paralel ilerlese de "suç" kategorisi sigortacıların en büyük endişesi konumunda değil. Sigorta şirketi yöneticileri, yakın ve orta dönemde Türk sigorta
sektörünün siber sigortalar branşında kârlılık endişesi taşımadığı görüşünde. Türkiye
'de öne çıkan riskler arasında iklim değişikliği, katastrofik riskler ve iş durması yer alıyor.