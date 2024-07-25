Sektörleri sıcak çarptı

Türkiye'yi yaklaşık 20 gündür etkisi altına alan aşırı sıcaklar, bir yandan hayatı zorlaştırırken bir yandan da birçok sektörü olumsuz etkiledi. Yüksek sıcaklar nedeniyle turizmden, açık hava etkinliklerine, sanayiden tarımsal üretime ve hatta inşaata kadar birçok sektörde ciddi ekonomik kayıplar yaşanıyor. Özellikle su kaynakları zarar gören ve enerji maliyetleri artan tarım sektörünü sıcak çarptı. Sıcakların tarım ürünlerindeki olumsuz etkileri sebebiyle, ciddi verimlilik düşüşü ve fiyat artışları gözlemleniyor. Hatta pazarlarda bazı ürünler bulunamıyor. Özellikle aşırı sicaklar nedeniyle tarlada yanan roka kara borsaya düştü.Yüksek sıcaklar enerji talebini zirveye çıkardı. Enerji tüketimi ve soğutma ihtiyacındaki artış zincir marketlerin yanı sıra kafe ve restoranların enerji maliyetlerini önemli oranda artırdı. 24 saate varan klima kullanımları elektrik faturalarının artmasına neden oldu. Yüksek sıcaklardan etkilenen bir diğer sektör ise lojistik oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sıcaklar nakliye süreçlerinde gecikmelere ve ekipman arızalarına yol açtı. Yerli ve yabancı turistlerin dış mekan aktivitelerine olan ilgisinin azalması nedeniyle rezervasyon iptallerinin yaşanması turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Ayrıca, otellerin ve konaklama tesislerinin enerji tüketimi de katlandı. İnşaat sektöründe ise yüksek sıcaklık, betonun kuruma sürecini etkilediği için süreçlerde ertemeler yaşandı. Ayrıca, inşaat işçileri yüksek sıcaklar nedeniyle bazı günler çalışamadı.Çiftçiler bu yıl hem aşırı sıcak hava dalgaları hem de azalan yağışlar nedeniyle kuraklıkla mücadele ediyor. Ege Bölgesi'nin pamuk üretim olan Söke Ovası'nda su ve kuraklık sıkıntısı çekilirken, Marmara ve Trakya'da da ayçiçekleri, çiçek açma döneminde susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Adana'da haziran ayından itibaren 40 dereceyi aşan sıcaklar nedeniyle karpuz ve kavunu yanan çiftçi, şimdi de mısırda sorunlar yaşıyor. Zeytinin üretim merkezlerinden Manisa'da aşırı sıcak ve kuraklık rekoltenin düşmesinden endişe edilirken, Denizli'de de arpa, buğday ve çavdarda zarar beklentisi var.ManisaAkhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da sıcaklıkların zeytine etkisini şöyle anlattı: "Beklentimiz yüksekti ama aşırı sıcaklıkların gelmesiyle bu ihtimal düştü. Bu sene 400 bin ton zeytin hasadı bekliyorduk. Şu an 300 bin ton ürün almayı umuyoruz. Su sıkıntımız yoktu ama son yıllarda sıcaklıkların artmasıyla suyumuz azaldı. Kışın ve bahar aylarında yağan yağışları elimizde tutmamız lazımdı. Ağustos ayında su konusunda daha da zorlanacağız."Son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi turizm sektörünü de etkilemeye başladı. Aşırı sıcaklar nedeniyle otelden dışarı çıkmayan ve harcama yapmayan turistler, enerji maliyetlerinin de artmasına yol açıyor. Bu da restoranlar, mağazalar ve turistik aktiviteler gibi hizmet sektörlerinde gelir kaybına neden oluyor. Ayrıca, aşırı sıcaklar, otellerin enerji maliyetlerini de artırıyor. Klima sistemlerinin yoğun kullanımı, enerji tüketimini ve dolayısıyla enerji maliyetlerini yükseltiyor. Bu durum, otel işletmelerinin kârlılığını olumsuz etkiliyor. Türkiye'de geçmiş senelere oranla yaşanan aşırı hava sıcaklıkları sonrası, vatandaşlar zor günler yaşarken, bu süreçte en çok zorluk yaşayanlar dışarıda çalışmak zorunda kalanlar oldu. Özellikle öğle saatlerinde 45 derecelere ulaşan sıcaklıklarda çalışmak zorunda olan inşaat işçileri sıcaklıklardan olumsuz etkileniyor. Ege, Aldeniz ve Güneydoğu'da birçok inşaata çalışmalar ara verildi. Tarımsal ürün hasadı ise akşam saatlerine kaydırıldı.Aşırı sıcaklıklar, sağlık sorunlarını tetikliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan kişiler, sıcak çarpması ve susuz kalma riski altında. Sağlık hizmetleri üzerindeki baskı da artmış durumda. Hastaneler sıcak çarpması vakaları ile doldu.