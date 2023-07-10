Sel bölgesinde 538 iş makinesi ve ekipman görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sel ve taşkınlardan etkilenen illerde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DSİ Genel Müdürlüğü ve OGM'nin ekipman ve personeli ile çalışma yaptığı belirtildi.

DSİ'nin 'Yeşil Karıncalar' diye adlandırılan iş makinelerinin taşkın yerlerinde etkin şekilde görev aldığı anlatılarak, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan yer yer 100 kilogram ve üzeri yağışın düşeceği uyarıları çerçevesinde ilgili DSİ ve Orman Bölge Müdürlükleri hazırlıklarını yaparak makine, ekipman ve personeliyle sahaya intikal etti. Ayrıca taşkın öncesi dere yataklarındaki geçiş noktalarında yapılan makineli çalışmaların ve önceki yıllarda inşa edilen taşkın koruma tesislerinin de önemli oranda fayda sağladığı görüldü. AFAD'ın koordinasyonunda DSİ'nin 364 iş makinesi, ekipman ve 675 personeli, OGM'nin 174 iş makinesi, ekipman ve 688 personeli olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı toplam 538 iş makinesi, ekipman ve 1363 personel ile sahada çalışmalarını sürdürüyor" denildi.