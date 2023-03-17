Sel taşkını için erken uyarı sistemi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taşkın riskini ve hasarını azaltacak yeni bir planı hayata geçirecek. Taşkın Yönetim Planları'yla, sel riski taşıyan alanlar belirlenerek mercek altına alınacak. Taşkın Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi (TATUS), sel felaketini gelmeden tahmin ederek uyarı verecek. Uyarı sistemiyle, sel riski taşıyan alanlar belirlenerek sayısal hidrodinamik modeller kullanılarak suyun yayılımı ve derinliği gösterilecek. Sistemin uyarılarına göre taşkın tehlike ve risk haritalarıyla tahliye planları hazırlanacak. Bu sistem, gerekli önemlerin alınması için zaman kazandırırken, hasarın büyümesinin de önüne geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden oluşturduğu Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu da taşkınlar için hazırlık yapıyor. Kurul, iklim değişikliği etkilerinden oluşan taşkın riskinin afete dönüşmemesi için altyapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik verilmesi, Su Kanunu ve Taşkın Kanunu taslakları üzerinde çalışıyor. Su arzı güvenliğinin sağlanması için toplanan koordinasyon kurulu, son toplantısında uzun ve kısa vadeli politika ve stratejileri hayata geçirmeyi kararlaştırmıştı. Selin afete dönüşmemesi için hazırlanan Taşkın Yönetim Planları kapsamında İl Afet Risk Azaltma Planları'nda yer alan kırmızı işaretli acil sel eylemleri yatırım ve finansman olarak önceliklendirilecek.