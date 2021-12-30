Selçuklu Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor

Selçuklu
'da üniversite ögrencilerinin milli ve manevi degerlere baglı bir sekilde gelecege hazırlanmaları için Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan Sehir Kütüphanesi tamamlanıyor. Bosna Hersek Mahallesi'nde yapımı büyük oranda tamamlanan kütüphane farklı yas gruplarındaki ögrencilere hitap edecek. Ögrencilerin sosyal, kültürel, egitim programlarının yanı sıra kariyer yasamlarına da destek olarak onları gelecege en iyi sekilde hazırlama noktasında önemli bir boslugu dolduracak olan Selçuklu Sehir Kütüphanesi, 4400 metrekare alanda bodrum, zemin ve 3 kattan olusacak. Konya
'da ilk olacak uygulama kapsamında kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, çalısma alanları, konferans salonu, etüt salonu, ögrencilerin keyifli zaman geçirmelerini saglayacak oyun salonu gibi donatılar yer alacak. 90 kütüphane ile egitime desteklerini sürdürdüklerini belirten Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak her zaman önceligimiz egitim. Egitim anlamındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 90 adet kütüphaneyle en çok kütüphaneye sahip olan ilçeyiz. Bugün burada yeni nesil kütüphanemizin yapımını da devam ettiriyoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet alabilecekleri, burada hem çalısmalarını yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba ulasabilecekleri özel bir ortamı gençlerimiz için hazırlıyoruz. Insallah kütüphanemizin insaat faaliyetlerini tamamlayıp 2022 yılının basında da gençlerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" seklinde konustu.