Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
Giriş Tarihi: 30.12.2021

Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu

Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
Selçuklu Belediyesi Çevre ve Sıfır atık çalısmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu üç bin fidanı toprakla bulusturarak çevreye olan duyarlılıgını ortaya koydu. Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy mahallesinde belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 gönüllünün katılımıyla dikti. Takkeli dagın etegindeki alanda Park ve Bahçeler ekiplerinin hazırladıgı alanda Karaçam ve Sedir fidanı ile birlikte badem ve palamut tohumları ekiplerin yardımıyla dogaya kazandırdı. Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı'da adına belirlenen fidanı dikerek can suyu verdi. Etkinlige Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu ilçe Baskanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Baskanı Faruk Ulular, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Baskan Yardımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri katıldı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA