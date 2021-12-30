Selçuklu’da 3 bin fidan toprakla buluştu

Selçuklu
Belediyesi Çevre ve Sıfır atık çalısmalarını sürdürüyor. Selçuklu Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Çevre ve Sıfır Atık Platformu üç bin fidanı toprakla bulusturarak çevreye olan duyarlılıgını ortaya koydu. Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sarayköy mahallesinde belirlenen alanda üç bin fidanı 2 bin 600 gönüllünün katılımıyla dikti. Takkeli dagın etegindeki alanda Park ve Bahçeler ekiplerinin hazırladıgı alanda Karaçam ve Sedir fidanı ile birlikte badem ve palamut tohumları ekiplerin yardımıyla dogaya kazandırdı. Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı'da adına belirlenen fidanı dikerek can suyu verdi. Etkinlige Selçuklu Belediye Baskanı Ahmet Pekyatırmacı'nın yanı sıra AK Parti Selçuklu ilçe Baskanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Kent Konseyi Baskanı Faruk Ulular, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Baskan Yardımcıları, birim müdürleri ile Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri katıldı.