Selden kapanan 14 yol açıldı, 7 tanesi için çalışmalar sürüyor

14 YOL AÇILDI, KAPALI YOLLARI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergahlara yönlendirmelerin yapıldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır. Şimdiden, Ereğli- Zonguldak Yolu, Kilimli- Filyos- Saltukova Yolu, Bartın- Arıt Yolu, Bartın- Amasra Yolu, Bartın- Kurucaşile Yolu, Zonguldak- Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14'ünü açtık. Ankara- İstanbul Otoyolu ile birlikte 7 güzergahta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldi. Şu an Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapalı ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara- Eskişehir- Bilecik- Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yöneldiğinden dolayı o güzergâhta da yoğun bir trafik oluştu."