Senyoraj Nedir? Ekonomi Terimi Olarak Senyoraj Geliri Ve Oranı Ne Anlama Gelir?

Senyoraj, ekonomik bir kavram olmakla beraber, nominal değerin gerçek değerden daha yüksek olduğu para biriminin ihraç ederek yaratılmış olan kar olarak ifade edilmektedir. Yazımızın devamında senyoraj nedir, senyoraj geliri nedir gibi merak edilen soruları yanıtlayarak sizlerin de sorularını gidermeye çalıştık. Yazımızı okumaya devam ederek senyoraj ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Senyoraj Nedir?

Senyoraj, metal, kâğıt ve elektronik paranın üretim ve maliyeti ile arasında olan farktır. Geleneksel anlamda senyoraj, yöneticilerin merallerin madeni paraya dönüştürülmesine izin vererek elde edilen kara atıfta bulunmaktadır. Günümüzde kağıt ve madeni paraları diğer ülkeler tarafından rezerv para birimi olarak tutulan bir ulusun gücüne de göndermede bulunabilir. Günümüzde senyoraj iki ana temelde incelenmektedir. Bunlar:

Bir madeni paranın toplam tutarına üretim ve metal tutarları eklenerek müşterinin darphaneye ödemesi gereken ve siyasi alanın hükümdarına gönderilen bir vergidir. Darphane, ekonomilerde para biriminde kullanılan madeni paraları üreten endüstriyel bir tesistir. Banknot karşılığı edinilen bir menkul kıymet üzerinden kazanılacak faiz ile bu banknotların yapım ve dağıtım maliyeti arasındaki farkı ortaya koymaktadır.

Senyoraj Geliri Nedir?

Ticari bankalar, Merkez Bankası'ndan repo ya da baz faiz oranı üzerinden borç para almaktadırlar. Bu sebepten dolayı Merkez Bankası, ticari bankalara bono vererek kendilerine kar elde ederler. Bu para arzını arttırmaktan kaynaklı elde edilen senyoraj geliridir. Merkez Bankaları, ticari bankaları likiditeden mahrum bırakmak adına para arzını yönetme girişiminde bulunabilir. Bu da ticari bankaların borç almaları için Merkez Bankası'na başvurmalarına yol açıyor.

Avrupa'da dolaşan Euro'nun yüzde 8 oranındaki hacminin Avrupa Merkez Bankası tarafından ihraç edildiği kabul edilmektedir. Bu sebeple Avrupa Merkez Bankası, dolaşımdaki banknotların yüzde 8'lik hacmi üzerinden senyoraj geliri elde etmektedir. Senyoraj geliri faiz oranlarıyla bağlantılıdır. Düşük baz oranları senyoraj gelirinden elde edilecek geliri de azaltmaktadır. Örnek vermek gerekirse 2008 ve 2022 arasında faiz oranlarının düşmesi, Avrupa Merkez Bankası gibi bankaların daha düşük gelir elde etmesine sebebiyet vermiştir.