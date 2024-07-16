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Giriş Tarihi: 16.7.2024 15:38 Son Güncelleme: 16.7.2024 15:44

Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 41 bin 455 yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2024 Yılı Haziran ayında 41 bin 455 yolcuya hizmet verdi.

ABİDİN YEL
Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 41 bin 455 yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı Haziran ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 41 bin 455 oldu. Haziran ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 797'ye ulaştı.

Yük (Kargo + Posta + Bagaj)trafiği ise Haziran ayında toplamda 446 ton oldu. 2024 yılının ilk 6 ayı(Ocak, Haziran) döneminde ise yolcu trafiği 215 bin 435, uçak trafiği 3 bin 437, yük trafiği ise 2.068 ton olarak gerçekleşti.

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Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 41 bin 455 yolcuya hizmet verdi
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