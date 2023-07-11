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Giriş Tarihi: 11.7.2023 17:06 Son Güncelleme: 11.7.2023 17:16

Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 45 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, 2023 Yılı Haziran ayında 45 bin 260 yolcuya hizmet verdi.

ABİDİN YEL
Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 45 bin yolcuya hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2023 yılı Haziran ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Haziran ayında, iç hat yolcu trafiği 45 bin 260 oldu. Mayıs ayında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 623'e ulaştı. Yük(Kargo + Posta + Bagaj)trafiği ise Haziran ayında toplamda 410 ton oldu. 2023 yılının ilk 6 ayı (Ocak-Haziran) döneminde ise yolcu trafiği 199 bin 516, uçak trafiği 2.906, yük trafiği ise bin 825 ton olarak gerçekleşti.

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Şerafettin Elçi Havalimanı Haziran ayında 45 bin yolcuya hizmet verdi
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