Serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından hayvansal ürün çıkışlarına sertifika kolaylığı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle ulusal mevzuata uygun olmayan hayvansal ürünlerin serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından diğer bir ülkeye çıkışlarında yaşanan sorunların önüne geçilmesi amaçlandı.

Buna göre, veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri ülkedeki serbest bölgelerin, geçici depolama yerlerinin, gümrük antrepolarının ve gemi kumanyacılığı yapan işletmecilerin listelerini bulunduracak.

Söz konusu müdürlükler serbest bölgelerdeki hayvansal ürün depolayacak geçici depolama yerlerini, gümrük antrepolarını ve gemi kumanyacılığı yapan işletmeleri onaylayacak, düzenli denetimini yapacak, kontrol kayıtlarını tutacak ve ulusal mevzuata uygun olmayan ürünlerin serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından başka ülkelere çıkışında ilgili sertifikayı düzenleyecek.

Serbest bölgelerden ve gümrük antrepolarından hayvansal ürün çıkışlarında sertifika düzenlenmesiyle bu konuda yaşanan sorunların önüne geçilebilecek.

Öte yandan, Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile "Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.