Seri üretim için gün sayan Togg’a büyük ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 25 Haziran 2018'de kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), Türkiye'nin vizyon projelerinden olan otomobili banttan indirmeye hazırlanıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'u banttan indirmeye hazırlanan Togg, ABD'nin Las Vegas kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük tüketici elektroniği şovu CES 2022'de tanıttığı ve 'Konsept Akıllı Cihaz' olarak isimlendirdiği konsept otomobilini Zorlu Center'da ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Togg'un gelecek vizyonunu ortaya koyan akıllı otomobil büyük ilgi görüyor.Oğlu Doruk Talha'yı alıp otomobili görmeye gelen Ömer Sait Altaş, "Çok güzel ve gösterişli bir araba. Diğer markalardan daha üstün bir araç. En önemlisi de böyle modern çizgilerle piyasaya çıkmaya hazırlanan yerli otomobilimiz olmasıdır. Yıllarca yüksek ÖTV'li yabancı marka araçlara bindik. Artık yerli ve milli araçlarımıza daha uygun fiyatlarla alıp kullanmayı bekliyoruz. İlk yerli otomobilimiz olan Devrim'in engellenmesinden sonra şimdi yerli ve milli otomobilimizin üretileceği günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bizim için gurur ve güven verici bir olay. Bunu gerçekleştirenlere binlerce teşekkür ediyorum. Göğsümüzü kabarttılar" dedi.Emrullah Coşkun ile Burak Bayrak ise, Togg'un sedan modelinin gayet güzel olduğunu ifade ederek, "Modelin iç tasarımı olsun, dış tasarımı olsun, gayet etkileyici görünüyor. Tasarım komple çok şık. Orta konsol çok kullanışlı. Ön far detayları çok iyi. Tesla'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tesla çok düz bir araç. Artık grurla ve güvenle yerli ve milli otomobilimize binebileceğiz" açıklamasında bulundu.HACER Güneş ise, yerli otomobilin çok geç kalmış ve engellenmiş bir proje olduğunu, bu projeyi hayata geçirip kendi nesliyle buluşturanlara minnettar olduğunu söyleyerek, "Çok mutluyum. Böyle modern çizgilerle üretilip yabancıların dahi merakını cezbeden bir yerli ve milli otomobilin üretilmesi beni Türkiye'nin bir vatandaşı olarak gururlandırdı. Hep yıllarca 'bir yerli aracımız olur mu?' diye düşünmüştüm. Hayaller kurmuştum. Ve bu düşüncem ve hayallerimin gerçekleşmiş olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadım. Bu projeyi hayata geçirip bizi gururlandıranlara binlerce teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çok geç kalmış bir projedir. Devrim Projesi'nin engellenmesinden sonra böyle bir yerli ve milli otomobili üretme aşamasına gelinmesinden dolayı büyük gurur yaşıyorum" dedi., 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Uluslararası teknik yeterlilik (homogolasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreğinin sonunda C segmentindeki doğuştan elektrikli SUV pazara çıkacak. Ardından yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.