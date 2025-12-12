Sermaye piyasalarının yol haritası masaya yatırıldı

Zirve kapsamında A Para Spikeri Uğur Korkmaz moderatorluğunde Sermaye Piyasalarının Geleceği paneline Philip Capital Genel Mudur Yardımcısı Sadrettin Bağcı, İntegral Yatırım Genel Mudur Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Mudur Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Mudur Yardımcısı Baki Atılal, Marbaş Menkul Değerler Genel Mudur Yardımcısı Soner Kuru ve Ahlatcı Portföy Genel Muduru Tonguc Erbaş katıldı. Panelde yapay zekanın sermaye piyasalarına etkisi, bireysel yatırımcı davranışlarındaki donuşum ve 2026'ya ilişkin kuresel ekonomi beklentileri one cıktı. Panelde konuşmacılar, Turkiye'nin hızla buyuyen sermaye piyasalarının olgunlaşma donemine girdiğini vurguladı. Philip Capital GMY Sadrettin Bağcı, 2025 yılının dalgalı seyrine rağmen yıl kapanışının iyimserlik taşıdığına dikkat cekerek, "Portfoy yonetimine ilgi arttı, hem kurumsal hem bireysel yatırımcı daha profesyonel yonetim arayışında" dedi. A1 Capital GMY Baki Atılal, teknolojiyi aktif kullanan birey ve kurumların onumuzdeki donemde rekabette one cıkacağını vurguladı. Marbaş Menkul Değerler GMY Soner Kuru, yatırımcı davranışlarında belirgin bir kırılım yaşandığını belirterek, "Turkiye'de 'işimi ben bilirim' kulturu hakimdir. Ancak bu yıl yatırımcılar ilk kez 'bir bilene emanet edeyim' noktasına geldi" dedi. Info Yatırım GMY Mert Yılmaz, finansal okuryazarlık ile bilgi kirliliği arasındaki kırılgan cizgiye işaret ederken, Integral Yatırım GMY İbrahim Taşdoğan, yuksek faiz ortamının şirketleri alternatif finansman arayışına yonelttiğini belirtti. Ahlatcı Portfoy Genel Muduru Tonguc Erbaş, 2026'nın ozellikle Mart–Kasım doneminde daha dalgalı bir kuresel piyasa goruntusu ortaya koyacağını ifade etti.



İşlem hacmi 9 ayda 2.5 trilyon lirayı aştı

Zirvede konuşan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı, "Finansal Kurumlar Birliği olarak temsil ettiğimiz finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim sektörlerinin 2025'in ilk dokuz ayında yüzde 88 büyümeyle 2 trilyon 550 milyar TL işlem hacmine ulaşması, banka dışı finansın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü açıkça ortaya koyuyor" dedi. Ballı, sözlerine şöyle devam etti: "Üye sayımızın 133'e yükselmesi, aktif toplamlarımızın 1 trilyon 461 milyar TL'ye, öz kaynaklarımızın ise 294 milyar TL'ye ulaşması, sektörümüzün hem dayanıklılığını hem de kapsayıcılığını güçlendirdi. Bugün 6.5 milyonu aşan kullanıcıya dokunan bu yapı dijitalleşme, veri odaklı modeller, hızlı erişim ve sürdürülebilir finansman anlayışıyla reel ekonominin her alanında büyümeye doğrudan katkı sunuyor."



Sigorta ekonominin dayanıklılığını güçlendiriyor

SİGORTA sektörünün görünürde sahnenin arkasında olsa da ekonomi için hayati bir dayanıklılık mekanizması olduğunu anlatan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, zirvede yaptığı konuşmada, "Tasarrufların mobilizasyonundan girişimciliğin teşvikine, yoksulluğun azaltılmasından finansal istikrarın güçlendirilmesine uzanan dört temel alanda sigortanın benzersiz bir rolü var. Sigorta, bireyin üzerindeki riski topluma ve hatta küresel havuza yayarak hane halkının bir şok karşısında yoksulluğa geri düşmesini engelleyen tek finansal araçtır" dedi. Gülen sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük afetlerde yükün önemli kısmını kamu taşırken, sigorta sektörü bu sorumluluğu güçlü bir şekilde üstlenebilecek kapasiteye sahip. Bu nedenle sigorta, ekonominin sürdürülebilir büyümesini güvence altına alan stratejik bir unsur olarak konumlanmalıdır."



Dijitalleşme piyasaları yeni bir boyuta taşıyor

TÜRKİYE Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Pamir Karagöz, "Dijitalleşme, yapay zekâ, blok zincir teknolojileri ve sürdürülebilirlik odaklı yeni küresel standartlar sermaye piyasalarını hızla yeniden şekillendirirken, bu dönüşüm Türkiye için önemli fırsatlar barındırıyor" dedi. 267 üyeleriyle, sermaye piyasalarının büyümesi, derinleşmesi ve küresel rekabet gücünü artıracak politikaların hayata geçmesi için çalıştıklarını söyleyen Karagöz, şunları kaydetti: "Pandemi sonrası dönemde yatırımcı profilinde büyük bir değişim yaşandı. Yerli bireysel pay senedi yatırımcısı 2019'daki 1.2 milyondan 2023'te 8.5 milyona yükseldikten sonra 6.4 milyon seviyesinde dengelendi. Buna karşın yatırım fonlarına ilgi hızla artarak bireysel yatırımcı sayısını 5.4 milyona taşıdı. Portföy yönetim sektörünün büyüklüğü ise 650 milyar TL'den 11 trilyon TL'yi aşan bir hacme ulaştı. Bu tablo, sermaye piyasalarımızın dönüşüm potansiyelinin güçlendiğini ortaya koyuyor."