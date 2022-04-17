Serseri mayınların faturası ağır oldu

Ukrayna'nınRus gemilerine karşı Karadeniz'e döşediği ve fırtına sonucu yerinden koparak Türkiye kıyılarına kadar ulaşan "serseri mayınlar" ekonomide büyük kayıplara yol açtı. Mayınların tespit edildiği mart ayında gemi trafiği İstanbul Boğazı'nda yüzde 23.4 geriledi. Yine aynı periyotta taşınan toplam yük miktarında yüzde 28.7, tehlikeli yükte ise yüzde 14.3 azalış görüldü. Türk deniz taşımacılığının en üst kuruluşu olan Türk Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç, "22 gemimizin Ukrayna'da haksız ve sebepsiz rehin tutulması kabul edilemez. Ukrayna mayınları bahane ederek gemilerimizi bırakmıyor, gemilerimiz kendi imkânları ile ve riski göze alarak ülkemize dönmeye hazır" dedi. Ergenç, bölgede bir Mavi Koridor oluşturulması için Rusya'dan vize çıktığını ancak Ukrayna'nın karşı çıkması sebebiyle koridorun oluşturulamadığını anlattı. Ukrayna'da bekleyen her bir gemi için Savaş sigortası ve gemi işletme maliyetleri gibi giderler nedeniyle günlük 10 bin doların üzerinde bir masrafın söz konusu olduğunu anlatan Ergenç, gemilerin sigorta bedellerinin de fahiş şekilde arttığına dikkat çekti. Ergenç, "Sigorta bedelleri gemilerin değerinin minimum yüzde 1'inden 10'una kadar çıktı. Yani 10 milyon dolarlık bir gemi için 1 milyon dolar savaş risk sigorta bedelleri isteniyor" dedi.