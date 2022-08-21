Sertifikalı çoban sayısı 47 bini aştı

BAKAN KİRİŞCİ: BİLİNÇLİ TARIMI ÖNEMSİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tarımda eğitime büyük önem verdiklerini bildirdi. Sürü yönetimi ve çiftçi eğitimleri başta olmak üzere tarımın her alanında eğitim programları düzenlediklerini vurgulayan Kirişci, "Bilinçli tarımı önemsiyoruz. Çiftçilerimize ne kadar çok eğitim verirsek tarımda verimliği de o kadar artırmış oluruz" dedi. Ülkede tarımın daha da ileri götürülmesi açısından, yeni adıyla 'Sürü Yönetimi Elemanları'nın önemine işaret eden Kirişci, "Binlerce çobanımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerimizde eğitimden geçti, geçmeye devam edecek. Böylece istihdama da destek sağlıyoruz. Çobanlarımızın işlerini bilinçli şekilde yapmalarını önemsiyoruz. Bunun yanında hayat şartlarının iyileştirilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Tarım Orman Akademisi ile tarım, gıda, hayvancılık, orman ve su ürünleri gibi alanlarda çiftçinin hizmetinde olduklarını anımsatan Bakan Kirişci, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokol ile metruk köy okullarını restore ederek, birer sosyalleşme merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Kirişci, stratejik bir sektör olan tarımın daha da geliştirilmesi için kırsala bakış açısını değiştirmek arzusunda olduklarının altını çizerek, bu çerçevede kırsaldaki halkı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.