Servisi ranta çevirdiler!

Restoran ve kafeler menülerin dışarıya asılması zorunluluğu getirilmesinin ardından fiyatı şişirmek için 'servis ücreti'ne sarıldı. Son dönemde birçok restoran 'servis ücreti' adı altında en az yüzde 10'luk bedeli faturaya yansıtıyor. Restoran ve kafenin dışına asılan menüde yer almayan ekstra ücretler hesaba eklendiğinde tüketicinin tepkisini çekiyor. Şikâyetler Ticaret Bakanlığı'na da ulaşınca harekete geçildi. 81 ilde 'servis ücreti' denetimleri sıklaştırıldı.İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait işyerinde denetim yapıldı. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edildi. İşletmeye, 384 ürün için toplam 834 bin 48 lira idari para cezası kesildi. Bakanlık yazılı bir açıklama yaparak, fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin bu yıl da devam edeceğini, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı bildirdi.Ticaret Bakanlığı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri'ne talimat vermişti. Etiketlere ilişkin düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ile paylaşılmasını istemişti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde mart ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Enflasyon beklentilerin altında gelse de yıllık enflasyon ise 68.50 yükselmişti. TÜİK verileri, ana harcama gruplarına göre uzun zamandır en yüksek artışın otel ve lokantalarda olduğunu ortaya koyuyor. Mart ayında açıklanan verilere göre, bir önceki yıla göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 104.07 ile eğitim. Onu yüzde 94.97 ile lokanta ve oteller, yüzde 80.25 ile sağlık izliyor.Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafe gibi yeme içme hizmeti sunulan iş yerlerine, tarife ve fiyat listelerinin işletmenin girişine, kapı önüne, masaların üzerine tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunluluğu getiren yönetmelik çıkarmıştı. Yönetmelik yılbaşında yürürlüğe girdi. İşletmeler, hem kapılarının önlerine vatandaşın görebileceği ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak hem de içeride hizmet verdikleri masalarda menülerini bulundurmak zorunda. Düzenlemeyle hizmet sunumundaki ihtilafların önlenmesi, keyfi fiyat artışları yapılarak tüketicilerin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Menü asmayan işletmelere ürün başına 2 bin 172 lira ceza kesiliyor.