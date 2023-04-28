Sesin her detayı FreeBuds 5 ile kulağınızda

Markanın Freebuds ürün ailesinin en güncel amiral gemisi modeli Freebuds 5 ise bugüne kadar pazara sunulan ürünlerden birçok yönüyle ayrılıyor. FreeBuds 5, tüm akıllı telefonlara kolayca bağlanarak en iyi ses deneyimini sağlıyor. Yalnızca Huawei HarmonyOS veya EMUI değil, iOS, Android ve tüm masaüstü işletim sistemleriyle de uyumlu. Huawei, Freebuds 5'in yazılım desteğini AI Life uygulaması ile sağlıyor. Bu uygulama sayesinde, kullanıcılar kulaklığın her türlü özelleştirmesini yapabilmekte ve farklı hareketlere atayabilecekleri işlevler belirleyebilmektedir. Örneğin, çift tıklama, tek tıklama, uzun basılı tutma ve yukarı aşağı sürükleme gibi hareketleri, kullanıcıların isteklerine göre özelleştirmek mümkün. Aynı zamanda, kulaklığın sunduğu diğer özellikleri de AI Life uygulaması üzerinden gözlemlemek ve yönetmek de oldukça kolay.

Akıllı gürültü engelleme, dinamik ve yüksek çözünürlüklü ses, yenilikçi bir tasarım FreeBuds 5'i tarif etmek için en azından başlangıç olabilir. Cihazın akıllı ve dinamik ses sistemi, sesin kulağınıza uyumlu bir şekilde uyarlanmasını sağlarken, aktif gürültü engelleme özelliğini de daha akılcı bir hale getiriyor. Örneğin şehirde yürüyüş yaparken o anda çevreden gelen sesleri duymak için kulağınızı çevirdiğinizde, geldiğiniz yönden gelen sesi duymanız için aktif gürültü engelleme özelliği kısa süre için devre dışı kalıyor.

Yüksek çözünürlüklü ses özelliğine göz atacak olursak, aslında tamamen kayıpsız ve sıkıştırılmamış, ses tutkunlarının çok yakından bildiği FLAC formatı kalitesindeki seslerden ve müziğin en ince detaylarını dahi duyabildiğiniz bir ses aralığından bahsediyoruz. FreeBuds 5, tüm bu hassas ses aralıklarını duymanızı sağlayacak 14,3 mm'lik geniş bir diyaframa sahip. Kişiye özel otomatik ses kalitesi ayarlama özelliği ile müziği kendinize en uygun ses aralığında dinlemeniz de mümkün. 11 mm genişliğindeki çift manyetik sürücü de bu göz alıcı kaliteye katkı sağlayan bir diğer donanım özelliği.

Cihaz, kullanıcıların müziklerinde daha fazla ayrıntı duymalarına olanak tanıyan, yüksek hassasiyet ve zengin dinamik yanıt sağlayan, birbirinden fiziksel olarak yalıtılmış pil, diyafram ve sürücü yapısına sahip. Normal formatların üç katı kalite sunabilen 990 kbos iletim hızına çıkan ve L2HC ve LDAC Hi-Res ses üretebilen kulaklıklar, ayrıca kulağınızın yapısını ölçümleyerek size göre kişiselleştirilmiş frekanslar sunuyor.

Elbette oyun tutkunları da unutulmamış. FreeBuds 5'in 150 ms düşük gecikme süresiyle, sadece müzikseverler değil, oyun meraklıları da önemli bir deneyim yaşayacak. Huawei'nin yeni nesil kulaklığında şarj süreleri de oldukça kullanışlı şekilde optimize edilmiş. Ürün hızlı şarj özelliğiyle, 5 dakika içinde 2 saatlik kullanım ömrüne ulaşırken, kutunun tam dolumu içinse 20 dakika yeterli. FreeBuds 5, gürültü engelleme özelliği açıkken 3,5, kapalıyken ise 5 saat kullanılabiliyor. Kutusuyla birlikte kullanımda ise toplam 30 saat boyunca sizi yalnız bırakmıyor.

FreeBuds 5 sıra dışı görselliğinin yanında son derece hafif bir ürün. 3,4 gramlık kulaklıkların toplam ağırlığı, kasayla birlikte sadece 45 gram. Ürünün IPX4 su geçirmezlik standardıyla, yağmur damlaları ya da terleme ile ortaya çıkabilecek sıvı temasına karşı dayanıklı olduğunun da altını çizmek gerekir. FreeBuds 5'in içinden çıkan ek silikon desteği ile kulak yapınıza en uygun boyutlandırmayı yaparak, uzun bir süre konforlu bir kullanıma imza atmanız da mümkün.

HUAWEI FreeBuds 5, Seramik Beyazı ve Buz Grisi renk seçenekleriyle, HUAWEI Online Mağaza'sında 2.999 TL üzerinden satışa açıldı. Ön sipariş süresi boyunca vade farksız 3 taksit fırsatı, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar kategorilerindeki seçili ürünlerle birlikte alımda 300 TL ekstra indirim fırsatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.