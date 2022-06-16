SETBİR Başkanı Coşkun: Kayıt altına alınan süt oranını artırmalıyız

"AB Sivil Toplum Diyalogu VI Programı" kapsamında yürütülen, "Süt Değerlidir: Tek İhtiyacımız Kaliteli Süt" konulu projenin kapanış etkinliği Ankara'da gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Türkiye'de çiğ sütün kalitesini iyileştirmek amacıyla kısa, orta ve uzun vadede uygulanabilecek önerileri içeren "Politika Belgesi" kamuoyuyla paylaşıldı.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin Avrupa, ABD, Japonya ve Çin'e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip olmasının yanında teknoloji kullanımlarının yüksek seviyede bulunduğunu ifade ederek, "Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var" diye konuştu.

Türkiye'de insanların önemli kısmının açık süt, sokak sütü, kontrolsüz ve kalitesiz süt satın aldığını dile getiren Coşkun, bu durumun ciddi halk sağlığı riskleri barındırdığına dikkati çekti.

Coşkun, çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi için daha güçlü denetim mekanizmasına ihtiyaç olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Satış ve tüketim noktalarında ısı kontrollü muhafazanın garanti altına alınması için ilave düzenlemeye acilen ihtiyaç var. Gıda güvenliği ve gıda hijyeni açısından kayıt altına alınan süt oranını artırmalıyız. Çiğ süt kalitesinin takibinde ve teşvik uygulamalarında kullanılan süt yağı ve proteini esaslı uygulamanın daha da geliştirilmesi gerek."

SÜTÜN KALİTESİNİ ARTIRMAK ÇOK ÖNEMLİ

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan da projenin kendileri açısından sütün kalitesini değerini artırmak anlamında çok kıymetli olduğunu söyledi.