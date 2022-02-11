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Giriş Tarihi: 11.2.2022 09:54 Son Güncelleme: 11.2.2022 09:56

Sevgilinin kalbinde yer edecek hediyeler AVVA’da!

Sevgilinin kalbinde yer edecek hediyeler AVVA’da!

Bu sevgililer günü Avva’nın “ Kalpli Ürünler” koleksiyonunda yer alan parçalar sevdiğin için kalıcı hediye alternatifleri sunuyor.

Özgür ruhlu, meraklı ve keşfetmeyi seven maceraperestler için; puffer montlar, rahat kalıp sweatshirt ve jeanler, ilk görüşte aşka inanan romantikler için; yumuşacık trikolar, chelsea botlar ve cezbedici parfümler, konforundan ödün vermeyen doğa aşığı sportifler için; gömlek ceketler, rahat jogging eşofman altları ve sneakerlar, çalışmayı ve işini seven çok çalışkanlar için; sıcacık oduncu gömlekler, chino pantolonlar ve çantalar "Kalpli "Ürünler" koleksiyonunda seni bekliyor.

Hem Avva Mağazaları'nda hem de avva.com.tr de kalp etiketi ile yer alacak "Kalpli Ürünler" koleksiyonuna ait ürünler tüm sezon indirimlerine ek %14 indirim avantajı sunuyor.

O'na aşkını göstermenin en güzel yolu AVVA'dan geçiyor.

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Sevgilinin kalbinde yer edecek hediyeler AVVA’da!
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