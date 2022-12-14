Seyahati ‘buluta’ taşıyacak teknoloji

1987'DE kurulan, 1994'ten bu yana da Türkiye'de seyahat ve turizm endüstrileri için teknoloji ve çözümler sunan Amadeus, pandemi sonrası şirketlerin, seyahat edenlerin işlerini kolaylaştıracak yeni bir teknolojiyi devreye aldı.Amadeus'un Microsoft ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle seyahat ekosistemi içindeki havayolları, havaalanları, oteller, seyahat satıcıları ve diğer paydaşlar için tüm kaynaklardan gelen içeriği düzenleyecek, farklı satış kanallarına ulaştıracak ve aynı zamanda yeni iş ortakları dahil edecek tek bir bulut tabanlı seyahat platformu oluşturduklarını kaydeden Türkiye ve Bulgaristan Genel Müdürü, Kuzey, Doğu, Merkez ve Güney Avrupa İş Ortağı Pazarlar Satış Direktörü Eric Willems, "Bu teknoloji ile sektördeki paydaşlar birleşik bir platformda çalışabilecek" dedi. Amadeus'un 2004'ten bu yana Ar-Ge'ye 8.3 milyar euro yatırım yaptığını kaydeden Eric Willems, Amadeus Türkiye'nin de seyahat dağıtım teknolojisi, havayolları BT teknolojisi ve havalimanı BT teknolojisi alanlarında büyümeye ve gelişmeye odaklandığını dile getirdi.