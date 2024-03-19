SGK 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim, toplam 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." Işıkhan, geri ödeme listesine alınan 47 ilaç içerisinde 3 kanser, 3 multipl skleroz (MS), 1 immünosupresan, 7 antibiyotik, 6 kan ürünü ve 3 diyabet ilacının da bulunduğunu kaydetti. SGK'nın geri ödeme listesine alınan ilaçlara ilişkin internet sitesinden yaptığı duyuruda da düzenlemelerin 5 iş günü sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.